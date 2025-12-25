とちぎテレビ ２０２６年２月６日に開幕するミラノ・コルティナ冬季オリンピック、女子アイスホッケー日本代表の候補選手が２５日発表され、栃木県出身選手２人が入りました。 女子アイスホッケー日本代表「スマイルジャパン」オリンピック代表候補に選ばれたのは２３人です。 このうち栃木県関係ではキャプテンとして、日光市出身で現在は北海道の道路建設ペリグリンに所属する、ディフェンダーの小池