26日から27日にかけて「年末寒波」がピークを迎え、日本海側を中心に西日本でも大雪が予想されている。さらに年明けの1月1日から4日にかけては、より強い「新春寒波」が到来する見込みだ。気象予報士の矢澤剛さんは、帰省・Uターンラッシュのピークと重なることから、公共交通機関の乱れや道路での立ち往生に警戒を呼びかけている。26日から日本海側で大雪の恐れ年末年始の天気を見ていく。気象予報士・矢澤剛さん：クリスマスの雨