フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が25日にインスタグラムを更新。クリスマスショットを投稿した。皆藤は「merrychristmaseve」とコメントし、グレーのセットアップ姿を投稿。赤いサンタ帽を被り、にっこりを笑顔を見せている。この姿にフォロワーからは「世界一可愛いサンタ」「このサンタ、可愛さがえげつない反則レベル」「まぶし過ぎる」「愛ちゃん、素敵なクリスマスプレゼントありがとう」とコメントが寄せられている。