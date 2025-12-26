ダイソーのキッチン売り場で、大注目のブランドキッチンアイテムを見つけました！今回ご紹介するのは、お肉や魚から出るドリップをしっかり吸水して、料理や保存時に活躍してくれる優秀シート。派手さはないけれど、一度使うともう手放せないくらいの実力派でした◎実際に使ってみた様子を、詳しくご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：肉と魚のドリップ吸収シート（16枚）価格：￥110（税込）シートサイズ（約