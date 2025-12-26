ダイソーで見つけた手袋。バイカラーやさりげないリボンが可愛いなと思ってゲットしたのですが、よく見たら不思議な穴が指先にあいていました。これって不良品では…と焦ったのですが、実はこれが手袋をより便利に使える秘密！よくあるスマホ手袋と違って、ラクに確実にスマホ操作ができる優れものでした♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：指穴付ニット手袋（ライン・リボン）価格：￥330（税込）サイズ（約）：30cm