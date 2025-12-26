ダイソーの食品コーナーで324円という強気な価格設定のアイテムを発見。100均では「高い」と感じるお値段ですが、パッケージのメーカー名を見て納得！お酒好きやグルメな方に愛される1950年創業の老舗・伍魚福の「一口カマンベール」だったんです。専門店クオリティの味がダイソーで手に入るとは驚きです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：一杯の珍極）ひとくちカマンベール価格：￥324（税込）内容量：22ｇ販売ショップ