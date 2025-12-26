女優の山本舞香（28）が26日までに自身のインスタグラムを更新。夫でロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiro（31）との夫婦ショットを披露した。「めりくり」と書き出すと、自身とHiroがメガネ、サングラス姿での街角でのモノクロの夫婦ショットをアップ。クリスマスツリーとハートの絵文字を添えた。山本とHiroは2024年10月13日に結婚を発表した。Hiroは父が歌手の森進一、母は元歌手の森昌子さん、長兄はロック