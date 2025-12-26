史上最多の14回の総合優勝を誇る中大と戦力充実で頂点を狙う位置にいる早大（写真は左から吉居、工藤）photo by SportsPressJP/AFLO中編（全３回）：渡辺康幸が占う第102回箱根駅伝2026年１月２日・３日に行なわれる第102回箱根駅伝。「５強」と言われる優勝候補に名を連ねる中央大、早稲田大はどのようなレース展開なら力を発揮できるのか。初の総合優勝を目指す國學院大、全日本大学駅伝で他を圧倒した駒澤大、直近12大会で９度