優勝候補に名を連ねる「５強」のうちの３校（左から駒大・佐藤、青学大・黒田、國學院大・青木） photo by SportsPressJP/AFLO前編（全３回）：渡辺康幸が占う第102回箱根駅伝2026年1月2日・3日に行なわれる第102回箱根駅伝。今シーズンの学生駅伝は、國學院大が出雲駅伝で２連覇、駒澤大が全日本大学駅伝を制した。一方で、箱根で圧倒的な強さを見せる青山学院大、10000m平均タイム27分台の中央大、強力なランナーを擁する早稲田