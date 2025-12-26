米スポーツサイト「クラッチポインツ」は２５日（日本時間２６日）に「ＭＬＢ史上最高の選手５０人」をランキング形式で発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）は背番号と同じ１７位にランクインした。「大谷翔平は間違いなくＭＬＢ史上最高の選手になるペースで成長しています。彼は野球界最高の打者であり、球界屈指の投手でもあります」と絶賛。今季は打者で５５本塁打を放ち自己記録を更新。打率２割８分２厘、１０２打