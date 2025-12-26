ＴＢＳの田村真子アナウンサー（２９）が２６日、結婚したことを自身のインスタグラムで明らかにした。田村アナは「私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました」と報告。「これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に精進してまいります。引き続きよろしくお願いいたします」と続けた。田村アナは「ラヴィット！」（月〜金曜午前８時）のＭＣ。同番組でも発表され、「結婚おめでとう！」のテロップが