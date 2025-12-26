気象庁強い冬型の気圧配置の影響で大荒れの天気となるとして、気象庁は26日、暴風や暴風雪、高波への警戒を呼びかけた。西日本では26日、東―北日本では27日にかけ、大雪や暴風雪による交通障害や、落雷や竜巻などの激しい突風、電線や樹木への着雪、雪崩に注意が必要としている。気象庁によると、低気圧が千島近海を北に進み、日本付近は強い冬型の気圧配置となっている。さらに別の低気圧が北陸地方を進み、非常に強い風が吹