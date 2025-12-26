中国国家データ局が22日に開催した「データ価値の実現に向けた行動」第4回記者会見で、中国国家航天局地球観測データセンターの孟令傑（モン・リンジエ）センター長は、「軌道上にある中国のリモートセンシング観測衛星は400基以上に達し、光学、ハイパースペクトル、赤外線、マイクロ波などのタイプをカバーし、全天候・24時間体制の地球観測が実現した」と説明した。人民日報が伝えた。同センターは中国の民間・商用衛星資源を統