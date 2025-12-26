けさ（26日）、岡山県倉敷市広江で住宅が全焼する火事がありました。この火事でこの家に住む高齢女性1人がけがをして病院に搬送されました。 【写真を見る】【速報】「建物が燃えている」と通報倉敷市広江で火災女性1人が転倒してけが【岡山】 きょう（26日）午前7時40分ごろ、倉敷市広江で「建物が燃えている」と近くの住民から消防に通報がありました。消防車7台が消火にあたり、火は約1時間半後に消し止められましたが