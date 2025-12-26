東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）が２０２８年の第１０４回大会以降、４年に１回の記念大会で全国の大学に予選会出場の門戸を開き、通常大会、記念大会とも出場チームを３増とする２大改革に踏み切ることが２５日、主催者の関東学連から発表された。関東以外の大学から要望両改革は、箱根駅伝が第１００回の節目を迎えた２４年頃から、関東学連がさらなる大会の発展策を模索する中、加盟校の監督や学生