TWICE（トゥワイス）のDAHYUN（ダヒョン）が、17歳時の露出経験を振り返った。韓国メディアのスポーツ朝鮮は26日「17歳の露出経験…『これでいいのか？と思った』」のタイトルで詳報した。YouTubeチャンネルのトーク番組にこのほど出演。「TWICEデビュー10周年に、俳優まで…しっかりやり遂げるDAHYUN」のタイトル映像が公開された。映像で「デビュー当時はとても恥ずかしかった」と、素肌を見せることへの違和感と悩みが多かっ