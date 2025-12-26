米株価指数先物時間外取引小動きダウ30ドル高 東京時間09:30現在 ダウ平均先物MAR 26月限49060.00（+30.00+0.06%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6987.50（+5.00+0.07%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25903.00（+22.50+0.09%） 米株先物は小動き、きょう米国市場は取引再開するもののクリスマス休暇で市場参加者は少ないだろう。