ＮＹ金時間外取引上昇ベネズエラやナイジェリア、イスラエル懸念 東京時間09:27現在 ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4536.10（+33.30+0.74%） 安全資産の金が上昇。米国によるベネズエラ原油封鎖や米国のナイジェリアISIS攻撃、イスラエルとイランの再衝突の可能性など、地政学リスクが高まっている。