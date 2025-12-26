明電舎が反発している。２５日の取引終了後、東京都品川区大崎に保有する土地・建物固定資産の売却に伴い、２６年３月期第３四半期に固定資産売却益約５３億円を特別利益として計上すると発表したことが好材料視されている。なお、通期業績予想への影響は他の要因も含めて精査中としている。 出所：MINKABU PRESS