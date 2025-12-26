ヒロセ電機は続伸している。２５日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を１００万株（自己株式を除く発行済み株数の３．０３％）、または１５０億円としており、取得期間は２６年１月５日から７月３１日まで。株主還元充実及び資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の一つとして実施するとしている。 出所：MINKABU PRESS