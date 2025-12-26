トヨタ自動車は小じっかり。日本経済新聞電子版が２５日夜、「トヨタ自動車は２０２６年の世界生産台数（レクサス含む）を１０００万台超とする計画を固めた」と報じた。１０００万台に乗るのは２年連続となるという。来年の生産が堅調に推移するとの期待が株価を下支えしている。もっとも前日の欧米市場がクリスマスのため休場となり、海外の投資家による商いが細るなか、上値を追う姿勢は限られた。記事によると、国内生産は４