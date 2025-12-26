ウェーブロックホールディングスが続伸している。２５日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、投資会社シティインデックスイレブンス（東京都渋谷区）と共同保有者による株式保有割合が２８．２７％から２９．３８％に上昇したことが判明しており、思惑的な買いが入っている。保有目的は「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」としており、報告義務発生日は１２月１８日と