ｆｏｎｆｕｎが７連騰し０７年２月以来約１８年１０カ月ぶりの高値となっている。２５日の取引終了後、１月２９日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家にとってより投資しやすい環境を整えるとともに、株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS