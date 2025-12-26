ブルボンは高い。２５日取引終了後、株主優待制度を拡充すると発表した。保有株式数の区分を増やし、新たに継続保有期間の条件を設ける。来年９月末権利分から適用する。なお、継続保有期間の判定は同９月末から過去にさかのぼって行うという。これが好感され、同社株はマドを開けて買われている。 出所：MINKABU PRESS