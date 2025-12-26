ミタチ産業は急騰し２０００円台に乗せ、２０１８年１月につけた上場来高値にツラ合わせした。２５日の取引終了後、２６年５月期第２四半期累計（６～１１月）の連結決算を発表した。売上高が５８３億４８００万円（前年同期比４６．２％増）、営業利益が１５億７３００万円（同６６．１％増）だったとしており、好業績を評価した買いが集まっている。売上高の約７８％を自動車分野が占めるなか、国内で自動車部品メӦ