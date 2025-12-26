ＺｅｎｍｕＴｅｃｈは大幅続伸している。２５日の取引終了後、自社開発した秘密分散技術「ＺＥＮＭＵ－ＡＯＮＴ」を活用したパソコン向け情報漏えい対策ソリューション「ＺＥＮＭＵＶｉｒｔｕａｌＤｒｉｖｅ」に関して、複数の取引先から大型案件の受注を獲得したと発表しており、これが好感されている。受注したのは計２件で、受注金額は合計で２億５４００万円。いずれも２５年１２月に検収基準により一括計上