RB大宮アルディージャは26日、FW富山貴光(35)が現役引退すると発表した。富山は矢板中央高時代にベガルタ仙台に特別指定選手として登録され、早稲田大を経て2013年に大宮に加入。16年にサガン鳥栖へ完全移籍するもアルビレックス新潟への期限付き移籍を経て18年に大宮に復帰した。21年はギラヴァンツ北九州へ期限付き移籍したが、大宮では通算10シーズンに渡るプレーとなった。J1では79試合8得点を記録し、J2は196試合29得点