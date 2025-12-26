トランプ米大統領＝22日、南部フロリダ州（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、米軍がナイジェリア北西部で「過激派組織『イスラム国』（IS）のテロリストに強力で致命的な攻撃を実行した」と発表した。交流サイト（SNS）で述べた。同国で活動するIS系の勢力を指すとみられる。米アフリカ軍は「ナイジェリア当局から要請を受け、ISのテロリストに複数の攻撃を行った」と表明した。ナイジェリア政府は2