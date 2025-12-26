27日に寺地拳四朗VSウィリバルド・ガルシアボクシングの大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」に出場する選手たちが25日、サウジアラビアの首都リヤドで公式会見に出席した。前WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（BMB）は27日に、IBF世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）に挑戦する。衣装をアップグレードさせて登場し「勝って次に繋げたい」と力強く意気