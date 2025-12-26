予想通り、トンデモない規模になりそうだ。【もっと読む】高市政権が「企業投資」を阻む…長期金利2%突破で“利上げ不況”のリスクも我関せずの無責任26日閣議決定される来年度の当初予算案は、一般会計の歳出総額を122兆3000億円程度とする方向だ。今年度当初予算の115兆1978億円を上回り、過去最大を更新。税収で足りない分は借金である国債の新規発行で賄うが、その額も29兆6000億円程度と今年度の28兆6471億円を上回る。