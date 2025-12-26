資料岡山市空撮 岡山労働局によりますと、岡山県の2025年11月の有効求人倍率は、1.29倍（季節調整値）で、前月より0.02ポイント低下しました。7カ月連続の低下です。（全国平均は1.18倍） 岡山労働局は「求人が求職を上回って推移しているものの、求人が弱含んでいて、物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある」としています。 新規求人数は、1万3413人で、前年同月比12.1％減と5カ月連続で減少しました。産