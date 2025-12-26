【経済ニュースの核心】経団連会長や日商会頭らの1月訪中は見送りへ…経済交流は半世紀続くも「お招き」シグナルなし厚生労働省の10月の毎月勤労統計（速報）によると、労働者1人当たりの現金給与総額は前年比2.6％増の30万141円で46カ月連続の増加だった。このうち、基本給に当たる所定内給与は同2.6％増と10カ月ぶりの伸びの大きさだった。ただ、消費者物価指数（持ち家の帰属家賃を除く総合）は3.4％上昇。実質賃金は前年比