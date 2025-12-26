【トランプ2.0 現地リポート】MAGA派議員がトランプ大統領と決裂…「エプスタイン・ファイル」めぐり支持基盤の動きに急展開12月19日、アメリカ司法省は、ついに「エプスタイン・ファイル」を公開した。だがその内容が再び疑念と批判を呼んでいる。エプスタイン・ファイルとは、2019年に拘置所で自死した富裕な実業家、ジェフリー・エプスタイン氏に関する捜査資料の総称だ。未成年者への性的暴行や人身取引の疑いをめぐり、そ