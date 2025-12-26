現代社会で生きていく上でもはや必要不可欠なツールの一つがスマホです。ただ、暇があるとついスマホに触ってしまいがちで、スマホは依存性が高い製品とも言えます。就寝直前までスマホの操作に夢中になり、睡眠時間が減った経験がある人は多いと思います。【要注意】あなたはやってない！？これが、睡眠の質を悪化させる“NG行為”です（画像6枚）就寝前にスマホを操作すると、睡眠の質にどのような影響を与えるのでしょう