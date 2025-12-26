鉱工業生産指数の推移経済産業省が26日発表した11月の鉱工業生産指数速報（2020年＝100、季節調整済み）は、前月と比べて2.6％低い102.0だった。低下は3カ月ぶり。基調判断は「一進一退」で据え置いた。業種別では、15業種のうち電気・情報通信機械や自動車、金属製品など12業種が低下。生産用機械など3業種は上昇した。先行きは12月が1.3％上昇、来年1月も8.0％上昇と見込んだ。