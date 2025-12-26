レギュラーシーズン通算200戦目をラス目からの逆転劇で飾った。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第2試合ではU-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）が登板し、今期3勝目をあげた。【映像】小林、レギュラー通算200戦目のメモリアルなアガリ当試合は起家から渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、EX風林火山・勝又健志（連盟）、小林、EARTH JETS・三浦智博（連盟）の並びでスタート。東1局は多井が、東2局では勝又が