アメリカのトランプ大統領は25日、アメリカ軍が西アフリカのナイジェリアで活動している過激派組織「イスラム国」に対し、空爆を行ったことを発表しました。トランプ大統領はSNSでナイジェリア北西部の過激派組織「イスラム国」に対し、「強力かつ致命的な」空爆を行ったことを明らかにしました。理由について「以前から、キリスト教徒の虐殺を止めなければ地獄の報いを受けると警告していたが、今夜その報いが訪れた」と説明して