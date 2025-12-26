26日午前8時ごろ、大森山動物園の駐車場内で動物園の男性職員がクマに襲われ、けがをしました。現場は秋田市浜田にある大森山動物園の第4駐車場です。警察や動物園によりますと、26日午前8時ごろ、出勤してきた50代の男性職員が駐車場に車を止め、事務所に向かって歩いていたところ、突然クマに襲われ右の肩などをかまれました。男性職員は自力で事務所に逃げ込み、別の職員を通じて警察などに通報した後、秋田市内の病院に運ばれ