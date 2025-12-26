由利高原鉄道は、強風の影響で26日の一部列車の運行を見合わせると発表しました。運転を見合わせるのは、26日の鳥海山ろく線の、矢島9時50分発、羽後本荘10時31分着と、羽後本荘10時55分発、矢島11時34分着の列車を含む、それ以降の列車です。バスによる代行輸送は行いません。