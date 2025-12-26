さんふらわあトラベルは、「さんふらわあまる得パック」を2026年1月5日から31日までの出発分を対象に販売する。神戸〜大分航路、大阪〜志布志航路の片道フェリー運賃に、船内の夕食1回と朝食1回が含まれる旅行商品で、船室はプライベートベッドの相部屋を基本とし、追加の船室差額を支払うことで個室など上等級も利用できる。旅行代金は神戸〜大分航路の大人10,000円、子供5,000円、大阪〜志布志航路の大人14,000円、子供7,000円で