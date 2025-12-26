箱根駅伝が２０２８年の第１０４回大会以降、４年に１回の記念大会で全国の大学が予選会へ参加可能となり、関東以外の大学関係者からは２５日、喜びの声があがった。第１００回の節目となった２４年大会では１回限りの措置として、予選会に全国からの参加が認められ、関東以外からは１１チームが出場した。しかし、関東以外のチームは京産大（京都）の２７位が最高位で、予選通過ライン（１３位）は遠かった。３４位に終わっ