【WWE】RAW（12月22日・日本時間23日／ミシガン・グランドラピッズ）【映像】“最恐”女子レスラー、戦慄の顔面攻撃「顔には顔を」の顔面攻撃が飛び交う激闘で“最恐女王”が見せた、あえて顔面を狙うエグいムーブ2連発に、リングサイドの悪女も口を押さえて絶句。「酷いことする」「歯が…」とファンも思わずドン引き。一方、「すげえ受け」など実力者同士の激闘に賞賛の声も寄せられた。女子タッグ王者アスカとリア・リプリー