（CNN）英イングランド南西部の海岸で25日、悪天候の中でクリスマス遊泳に出かけたグループが波にのまれ、数人は救助されたものの男性2人が行方不明になっている。デボン・コーンウォール警察によると、現地時間の25日午前10時25分ごろ、バドリー・サルタートンで海水浴をしていた一行が悪天候に見舞われたとの通報があり、警官が現場に駆け付けた。数人は救助されて海岸にたどり着き、現場で救急隊の手当てを受けたり病院に搬送さ