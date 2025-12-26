日に日に寒さが増し、風邪やインフルエンザなどで体調を崩す子どもが増えている。小児科医の森戸やすみさんは「これからの年末年始は医療機関が休みになるので、子どものさまざまな急病にどう対処したらいいかを保護者の方に知っておいてほしい」という――。写真＝iStock.com／Hasbi Sahin※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hasbi Sahin■持病がある場合は薬があるかどうか確認毎日、寒いですね。この季節にはインフルエ