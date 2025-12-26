2026年1月期のドラマ「ラムネモンキー」で反町隆史、津田健次郎とともにトリプル主演を務める俳優・大森南朋。2025年も連続ドラマに映画と話題作への出演が続いた大森。2026年も早速、その活躍が期待される。そんな大森の近年の出演作の中で印象的なものといえば、やはり2020年7月期のドラマ「私の家政夫ナギサさん」だろう。四ツ原フリコの漫画「家政夫のナギサさん」が原作の本作は、多部未華子が主人公を演じたハートフルラブコ