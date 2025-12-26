気になるあの子に年賀状を送ってアピールしたい！でも気合が入り過ぎるとドン引きされそうだし、そもそも年末は忙しいので手間をかける暇もなし…。そんなときは、既製品の年賀状に添えるひとことコメントのみで相手の気持ちを引いてみてはいかがでしょうか。そこで今回は10代から20代の女性に聞いたアンケートをもとに「既製品の年賀状にちょい足しだけで距離が縮められるコメント」をご紹介します。【１】「新年会やりましょう」