2025年秋クールはとにかく良作が多く生まれました。そんななかで、ひと際その演技が印象的だった俳優がいます。今クールも全ドラマをチェックしたアラフォー筆者独自の目線で選んだ、秋ドラマベスト俳優をご紹介します。※一部作品のネタバレを含みます。◆手越祐也『ぼくたちん家』まず紹介したいのが『ぼくたちん家』（日本テレビ系）に出演した手越祐也です。及川光博が演じる心優しき飼育員・波多野玄一と、トーヨコで生きる15