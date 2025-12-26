お笑いタレント・おいでやす小田が２６日までにＸ（旧ツイッター）で、肋骨を疲労骨折していたことを明かした。２５日夜に「喘息でなかなか咳が止まらないなと思っていたら、まさかの肋骨疲労骨折してました！」と報告。「というわけで、少しの間仕事お休みさせてもらうことになりました元気になったらすぐ復活します！」と休養することを伝えた小田は２６日に生放送されたＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）