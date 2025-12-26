カブリオレよりも遥かに長い歴史の持ち主 ポルシェ911 2.0タルガ（901型／1967年モデル）｜ポルシェ911初のタルガは1965年に発表。タルガトップの構造は手動で脱着するトップ部分とプラスチック製のリヤウインドウを組み合わせたものだった。2.0リッターの水平対向6気筒エンジンは130psを発揮し、9.1秒の0-100km/h加速、210km/hの最高速を実現した。 ポルシェのオープンモデルと耳にしたとき、多くの人の脳裏に浮