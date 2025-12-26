ブレイキングダウンに出場経験のある「むらけん」ことタレント・村松健太が２５日、自身のＸを更新。モデル・山城奈々と結婚していたことを発表した。むらけんは２４年１２月２５日に入籍したことを明かし、「お互いの仕事や環境の都合もあり本日このタイミングでのご報告となりました。この日を選んだ理由は、１２月２５日が亡き父・須藤信充の誕生日であり、父に見守られながら新しい人生を歩み出したい、そんな想いからです